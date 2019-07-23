В Омске подали второй иск на ФАС из-за требования пересмотреть тариф на вывоз мусора

ОМСК, 23 июля. /ТАСС/. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области подала иск в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с требованием пересмотреть тариф на вывоз мусора из-за нарушения принципа ценообразования. Руководство РЭК не согласно с такими выводами, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе комиссии.

Ранее суд обратился также региональный оператор по обращению с ТКО - компания "Магнит". По словам представителя компании, тариф экономически обоснован, документы прошли экономическую и юридическую экспертизу, и законодательных возможностей для снижения тарифа нет.

"Омская РЭК обратилась в суд с иском к ФАС России. Мы не согласны, что нарушили ценообразования при утверждении тарифа на обращение с ТКО", - сказал собеседник агентства.

Ранее омский РЭК попросил ФАС продлить сроки исполнения предписания по пересмотру тарифа из-за необходимости провести дополнительные консультации со специалистами антимонопольного ведомства. Как сообщала тогда пресс-служба РЭК, некоторые положения предписания противоречат федеральному закону и ранее изложенной позиции ФАС.

На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным житель частного сектора Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно увеличился, а объем и качество услуг не изменились. Президент поручил ФАС обратить внимание на ситуацию, после чего орган предписал РЭК произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов (93% от тарифа на вывоз мусора).

Обоснование тарифа

Логистические расходы составляют 93% от тарифа размером 5213,62 руб. Исходя из этого тарифа рассчитана плата за вывоз мусора, который обходится жителям Омска в 127,25 руб. с человека, жителям сельских районов - от 116,21 до 132,26 руб.

С 1 января в России стартовала реформа отрасли обращения с мусором. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%.