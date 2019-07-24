Роспотребнадзор не зафиксировал вспышек заболеваний в зоне паводка в Иркутской области

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемость находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в зоне паводка в Иркутской области остается стабильной, вспышек заболеваний не зафиксировано. Об этом в среду сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в зоне паводка в Иркутской области организован полный комплекс мер "по недопущению осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки и формированию эпидемических очагов".

Иммунизация и фагирование (применение препаратов бактериофагов для профилактики инфекций во время ЧС) населения, находящегося в зоне подтопления, завершены.

На территориях, освободившихся от подтопления, проводится работа по дезинфекции источников водоснабжения, водопроводных сетей и объектов эпидемиологического риска (предприятий пищевой промышленности и торговли, образовательных и медицинских организаций), а также частных домовладений, добавили в Роспотребнадзоре.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 109 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.