Защитные сооружения начнут восстанавливать в подтопленном Нижнеудинске 1 августа

ТАСС, 24 июля. Власти Иркутской области планируют начать с 1 августа восстановление сооружений, которые будут в дальнейшем защищать пострадавший от подтопления Нижнеудинск от нового паводка, сообщается в среду на официальном портале Иркутской области.

Отмечается, что после объявления режима ЧС в Нижнеудинске выполнили ряд проектных работ для восстановления защитных сооружений и дамб, а также для водопонижения и водоотведения. Вместе с тем, с качеством питьевой воды в городе есть сложности - в Нижнеудинске работают два водозабора, одному из них более 100 лет. В этом году должен был заработать новый водозабор, однако паводком подмыло и сместило одну из конструкций.

"Задача состоит в том, чтобы все новые сооружения водозабора, которые здесь уже построены - станцию фильтрации, водоподготовку - включить в работу, тогда качество воды будет лучше", - сообщает портал со ссылкой на губернатора. В настоящий момент работает горячее водоснабжение, восстановлены четыре канализационные насосные станции, работают очистные сооружения.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.