Сертификаты на жилье получили 11 семей, пострадавших от паводков в Иркутской области

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Сертификаты на приобретение жилья, взамен утраченного в результате паводков, получили 11 семей в Иркутской области, сообщил в среду первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Алексей Макаров на сессии Законодательного собрания.
"Сертификаты выданы 11 семьям, это 41 человек. Семь из них уже оплачены", - сказал он.
Сертификаты на приобретение жилья пострадавшим от паводка жителям начали выдавать 19 июля. Граждане могут их использовать для покупки жилой площади в любом населенном пункте Иркутской области. Суммы рассчитаны из количества членов в каждой семье, установленных законодательством социальных норм, а также из расчета стоимости одного квадратного метра площади не более 45 тыс. рублей. По соцнормам одиноко проживающему гражданину положено 33 кв. м жилплощади, 42 кв. м на семью из двух человек, по 18 кв. м на каждого члена в семье из трех человек.
За время паводков, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.