Сертификаты на жилье получили 11 семей, пострадавших от паводков в Иркутской области

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Сертификаты на приобретение жилья, взамен утраченного в результате паводков, получили 11 семей в Иркутской области, сообщил в среду первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Алексей Макаров на сессии Законодательного собрания.

"Сертификаты выданы 11 семьям, это 41 человек. Семь из них уже оплачены", - сказал он.