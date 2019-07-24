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Паводок в Иркутской области

Сертификаты на жилье получили 11 семей, пострадавших от паводков в Иркутской области

Сертификаты могут быть использованы для покупки жилой площади в любом населенном пункте региона

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Сертификаты на приобретение жилья, взамен утраченного в результате паводков, получили 11 семей в Иркутской области, сообщил в среду первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Алексей Макаров на сессии Законодательного собрания.

"Сертификаты выданы 11 семьям, это 41 человек. Семь из них уже оплачены", - сказал он.

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Сертификаты на приобретение жилья пострадавшим от паводка жителям начали выдавать 19 июля. Граждане могут их использовать для покупки жилой площади в любом населенном пункте Иркутской области. Суммы рассчитаны из количества членов в каждой семье, установленных законодательством социальных норм, а также из расчета стоимости одного квадратного метра площади не более 45 тыс. рублей. По соцнормам одиноко проживающему гражданину положено 33 кв. м жилплощади, 42 кв. м на семью из двух человек, по 18 кв. м на каждого члена в семье из трех человек.

За время паводков, которые начались в конце июня, в 109 населенных пунктах Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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