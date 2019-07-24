КПРФ сняла с повестки иркутского Заксобрания проекты о поддержке пострадавших от паводков

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Фракция КПРФ, имеющая большинство в Законодательном собрании Иркутской области, в среду на сессии сняла с рассмотрения восемь законопроектов, предполагающих оказание дополнительных мер поддержки жителям, пострадавшим от наводнения. Руководитель фракции Андрей Левченко объяснил это решение тем, что принятие документов может привести к серьезному дефициту областного бюджета, передает корреспондент ТАСС из регионального парламента.

"Правительство [области] оценило воздействие на бюджет всех этих проектов законов, которые стоят в повестке, и на сегодня вывод такой, что в случае их принятия, возможно, что мы вывалимся за десятипроцентный дефицит областного бюджета, <...> что нарушит наши обязательства перед федеральными ведомствами. Поэтому общее предложение - законы доработать, сегодня снять с повестки все вопросы, кроме вопроса по корректировке бюджета", - сказал Левченко на заседании.

Среди предложенных законопроектов были документы об освобождении жителей пострадавших от паводков территорий от платы за электроэнергию и транспортного налога, об упрощенном порядке предоставления древесины для строительства жилья и надворных построек. Также предлагалось обеспечить бесплатным двухразовым питанием детей из семей, пострадавших от наводнения, а предпринимателям дать льготы по налогу на имущество организаций.

Мнения депутатов

"После того, что сегодня случилось во время обсуждения повестки, мы находимся в тихом шоке. Нами были подготовлены несколько проектов законов, которые прошли все процедуры, отзывы губернатора. <…> Необходимо принятие этих решений здесь и сейчас, завтра они уже должны быть реализованы", - прокомментировал ситуацию в на заседании председатель Заксобрания Сергей Сокол.

Глава комитета по бюджету Наталья Дикусарова сообщила журналистам, что депутаты планировали освободить от платы за электроэнергию и налогов не индивидуально тех, кто пострадал от наводнения, а всех жителей населенных пунктов, в которых была объявлена чрезвычайная ситуация.