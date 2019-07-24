КПРФ сняла с повестки иркутского Заксобрания проекты о поддержке пострадавших от паводков

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Фракция КПРФ, имеющая большинство в Законодательном собрании Иркутской области, в среду на сессии сняла с рассмотрения восемь законопроектов, предполагающих оказание дополнительных мер поддержки жителям, пострадавшим от наводнения. Руководитель фракции Андрей Левченко объяснил это решение тем, что принятие документов может привести к серьезному дефициту областного бюджета, передает корреспондент ТАСС из регионального парламента.
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"Правительство [области] оценило воздействие на бюджет всех этих проектов законов, которые стоят в повестке, и на сегодня вывод такой, что в случае их принятия, возможно, что мы вывалимся за десятипроцентный дефицит областного бюджета, <...> что нарушит наши обязательства перед федеральными ведомствами. Поэтому общее предложение - законы доработать, сегодня снять с повестки все вопросы, кроме вопроса по корректировке бюджета", - сказал Левченко на заседании.
Среди предложенных законопроектов были документы об освобождении жителей пострадавших от паводков территорий от платы за электроэнергию и транспортного налога, об упрощенном порядке предоставления древесины для строительства жилья и надворных построек. Также предлагалось обеспечить бесплатным двухразовым питанием детей из семей, пострадавших от наводнения, а предпринимателям дать льготы по налогу на имущество организаций.
Мнения депутатов
"После того, что сегодня случилось во время обсуждения повестки, мы находимся в тихом шоке. Нами были подготовлены несколько проектов законов, которые прошли все процедуры, отзывы губернатора. <…> Необходимо принятие этих решений здесь и сейчас, завтра они уже должны быть реализованы", - прокомментировал ситуацию в на заседании председатель Заксобрания Сергей Сокол.
Глава комитета по бюджету Наталья Дикусарова сообщила журналистам, что депутаты планировали освободить от платы за электроэнергию и налогов не индивидуально тех, кто пострадал от наводнения, а всех жителей населенных пунктов, в которых была объявлена чрезвычайная ситуация.
"Люди ведь пострадали в целом все: многие жили без электричества, без связи. Льготу по транспортному налогу было принято дать всем в пострадавших населенных пунктах. Что касается налога на имущество организаций, это существенное налоговое бремя. Многие организации пострадали. Те, кто не пострадал, сейчас будут испытывать спад платежеспособности населения. Законопроекты нужно было принять именно сегодня, потому что есть определенные процессы, и мы предполагали, чтобы люди не только налоги не платили, но чтобы им даже платежки не пришли", - сказала Дикусарова.
В конце июня сильные дожди стали причиной паводков в Иркутской области. В 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.