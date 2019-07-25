На дополнительные выборы в парламент Кузбасса зарегистрировали первого кандидата

КЕМЕРОВО, 25 июля. /ТАСС/. Первый кандидат официально зарегистрирован на дополнительные выборы в парламент Кузбасса, им стал выдвиженец от "Единой России" Владимир Вильчиков. Об этом ТАСС сообщили в четверг в избирательной комиссии Кузбасса.

"Один кандидат зарегистрирован, это Владимир Вильчиков от партии "Единая Россия", - сообщили в областном избиркоме.

Ранее сообщалось, что на дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области выдвинуто шесть кандидатов: пять из них выдвинуто политическими партиями, один - самовыдвиженец. После выдвижения им необходимо предоставить в избирательную комиссию пакет документов для регистрации.

"Все кандидаты необходимые документы нам предоставили [в областную избирательную комиссию], крайний срок регистрации - 10 дней со дня предоставления документов", - рассказал собеседник агентства.

По информации областной избирательной комиссии, на место в парламенте Кузбасса претендуют от "Единой России" - Владимир Вильчиков, который в настоящий момент руководит муниципальным центром организации дорожного движения в Кемерове, от политической партии "Патриоты России" - предприниматель Дмитрий Фурман, от "Справедливой России" - пенсионер МВД Алексей Постников. ЛДПР выдвинула на выборы в Кузбассе инженера "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" Андрея Бочкарева, кандидат от КПРФ - помощник руководителя местной правовой компании Филипп Свистунов. В качестве самовыдвиженца документы на участие в выборах подал экс-депутат горсовета Кемерова Георгий Антонов.

Дополнительные выборы в парламент Кузбасса состоятся в единый день голосования - 8 сентября 2019 года. Они были назначены весной текущего года после того, как парламентарий от "Единой России" Константин Венгер был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по экономическому развитию и покинул областной депутатский корпус.