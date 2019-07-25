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Паводок в Иркутской области

Выплаты по 10 тыс. рублей получили 41 тыс. пострадавших от паводков в Иркутской области

По словам губернатора региона Сергея Левченко, на благотворительный счет для помощи пострадавшим поступило 107 млн 657 тыс. рублей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Единовременные компенсации в размере 10 тыс. рублей получили 41 тыс. из 43 тыс. пострадавших при паводках в Иркутской области, сообщил губернатор региона Сергей Левченко на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС.

"Единовременную материальную помочь в размере 10 тыс. рублей на одного человека - выплата проведена 41 тыс. 180 гражданам", - сказал Левченко.

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Возглавляющий правкомиссию вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что для порядка 2 тыс. человек перечисление выплат осложнено необходимостью получения судебных решений.

Левченко добавил, что на благотворительный счет для помощи пострадавшим от физических и юридических лиц поступило 107 млн 657 тыс. рублей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводка в 109 населенных пунктах области подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская областьПаводок в Иркутской области
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