Выплаты по 10 тыс. рублей получили 41 тыс. пострадавших от паводков в Иркутской области

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Единовременные компенсации в размере 10 тыс. рублей получили 41 тыс. из 43 тыс. пострадавших при паводках в Иркутской области, сообщил губернатор региона Сергей Левченко на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС.
"Единовременную материальную помочь в размере 10 тыс. рублей на одного человека - выплата проведена 41 тыс. 180 гражданам", - сказал Левченко.
Возглавляющий правкомиссию вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что для порядка 2 тыс. человек перечисление выплат осложнено необходимостью получения судебных решений.
Левченко добавил, что на благотворительный счет для помощи пострадавшим от физических и юридических лиц поступило 107 млн 657 тыс. рублей.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводка в 109 населенных пунктах области подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.