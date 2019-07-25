Выплаты по 10 тыс. рублей получили 41 тыс. пострадавших от паводков в Иркутской области

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Единовременные компенсации в размере 10 тыс. рублей получили 41 тыс. из 43 тыс. пострадавших при паводках в Иркутской области, сообщил губернатор региона Сергей Левченко на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС.

"Единовременную материальную помочь в размере 10 тыс. рублей на одного человека - выплата проведена 41 тыс. 180 гражданам", - сказал Левченко.