В Тулуне эвакуируют жильцов пятиэтажного дома, где из-за наводнения образовались трещины

ИРКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Жителей пятиэтажного дома, по стенам которого пошли трещины после наводнения, эвакуируют в городе Тулуне Иркутской области, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"[Район] Рабочий городок, дом №11. Эвакуируют жителей пятиэтажного четырехподъездного дома. Сегодня специальная комиссия обследовала его, нашли нарушения в строительных конструкциях - трещины. Дом был подтоплен по второй этаж. Проживать в нем опасно", - сказали в пресс-службе.