В Тулуне эвакуируют жильцов пятиэтажного дома, где из-за наводнения образовались трещины

ИРКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Жителей пятиэтажного дома, по стенам которого пошли трещины после наводнения, эвакуируют в городе Тулуне Иркутской области, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.
"[Район] Рабочий городок, дом №11. Эвакуируют жителей пятиэтажного четырехподъездного дома. Сегодня специальная комиссия обследовала его, нашли нарушения в строительных конструкциях - трещины. Дом был подтоплен по второй этаж. Проживать в нем опасно", - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в доме 70 квартир, в которых проживали 134 человека. Сейчас сотрудники МЧС, Рогвардии, Минобороны помогают жильцам переехать и перевезти вещи. Часть людей поселят в пункте временного размещения, часть уедет к родственникам и знакомым. Жильцам также оказывают психологическую помощь.
Всего за время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах девяти районов Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.