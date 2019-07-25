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Паводок в Иркутской области

В Тулуне эвакуируют жильцов пятиэтажного дома, где из-за наводнения образовались трещины

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что при обследовании здания обнаружены нарушения, жить в нем опасно
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© Андрей Березкин/ТАСС

ИРКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. Жителей пятиэтажного дома, по стенам которого пошли трещины после наводнения, эвакуируют в городе Тулуне Иркутской области, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"[Район] Рабочий городок, дом №11. Эвакуируют жителей пятиэтажного четырехподъездного дома. Сегодня специальная комиссия обследовала его, нашли нарушения в строительных конструкциях - трещины. Дом был подтоплен по второй этаж. Проживать в нем опасно", - сказали в пресс-службе.

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Там уточнили, что в доме 70 квартир, в которых проживали 134 человека. Сейчас сотрудники МЧС, Рогвардии, Минобороны помогают жильцам переехать и перевезти вещи. Часть людей поселят в пункте временного размещения, часть уедет к родственникам и знакомым. Жильцам также оказывают психологическую помощь.

Всего за время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах девяти районов Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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