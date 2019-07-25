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Паводок в Иркутской области

Склады стройматериалов в пострадавшей от паводка Иркутской области появятся до 9 августа

К этому времени также должны появиться площадки для хранения материалов, необходимая техника и первые договоры с подрядчиками

ТАСС, 25 июля. Логистические склады строительных материалов для подрядчиков, участвующих в ликвидации последствий паводка в Иркутской области, должны появиться до 9 августа. Об этом сообщила журналистам пресс-служба межведомственной оперативной группы по ликвидации последствий ЧП.

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"В Министерстве строительства и дорожного хозяйства Иркутской области сообщают, что заключение долгосрочных договоров с поставщиками строительных материалов должно быть обеспечено в срок до 9 августа 2019 года. К этому же времени должны появиться площадки для хранения материалов, необходимая техника, а также первые договоры с подрядчиками", - сказали в пресс-службе.

Ранее вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко поручил создать логистические склады в наиболее пострадавших от наводнения городах Тулун, Нижнеудинск и Тайшет, где для подрядных организаций будут доступны строительные материалы по фиксированным ценам.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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