Большегрузный автомобиль с углем провалился под землю на шахте в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 26 июля. /ТАСС/. Большегрузный углевоз провалился под землю на глубину 8,5 метров на технологической дороге шахтоуправления "Карагайлинское" в Кемеровской области. Провал дороги образовался под весом 25-тонного автомобиля, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента угольной промышленности Кузбасса.

"На территории горного отвода шахтоуправления "Карагайлинское" образовался провал под весом проезжавшего углевоза. Грузовик перевозил горную породу массой примерно 25 тонн. Провал глубиной 8,5 метров образовался вследствие постепенного подмыва насыпной технологической дороги", - рассказали в департаменте.

В ведомстве уточнили, что водитель грузовика с углем во время ЧП серьезно не пострадал, его осмотрели прибывшие на место медики, госпитализация не потребовалась. В настоящий момент угольщики восстанавливают поврежденную технологическую дорогу.

С начала года это уже второе производственное происшествие на предприятии. В марте в забое шахты произошло обрушение горной породы, в результате которого погиб шахтер.

Шахтоуправление "Карагайлинское" расположено в городе Киселевске Кемеровской области, ее учредителем является кузбасская компания "Технология добычи", добыча угля на предприятии ведется подземным способом.