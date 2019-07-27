{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспотребнадзор не зафиксировал вспышек заболеваний в зоне паводков в Иркутской области

В частности, для контроля за качеством питьевой воды мобильная лаборатория исследовала 3599 проб

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в зоне паводков в Иркутской области остается стабильной, вспышек заболеваний не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте Роспотребнадзора.

На эту тему
Паводок в Иркутской области. Главное

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территориях, освободившихся от подтоплений, стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах средних многолетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Фагирование и иммунизация жителей, находившихся ранее в зоне подтопления, завершены", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для контроля за качеством питьевой воды мобильная лаборатория исследовала 3599 проб. Кроме того, сотрудники проверили в пунктах временного размещения и пунктах длительного размещения 418 проб пищевых продуктов и готовых блюд, 272 пробы воды, 3318 смывов, 196 проб дезинфекционных средств.

Теги
РоссияИркутская область
Паводок в Иркутской области
Более 90 жилых домов подтоплены в Нижнеудинске из-за дождей
В них проживают 562 человека
Читать полностью