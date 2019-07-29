Движение поездов в Восточной Сибири осуществляется в штатном режиме

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Пассажирские поезда и электрички, выбившиеся из графика из-за дождливой погоды и схода камней на пути в Иркутской области, следуют по расписанию. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в службе корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

"Движение пассажирских поездов по Восточно-Сибирской железной дороге осуществляется согласно расписанию. Задержек нет", - сказали там.

28 июля сообщалось, что на участке Слюдянка - Иркутск Восточно-Сибирской железной дороги произошел сбой из-за схода камней и сильных дождей. Несколько поездов двигались с отставанием от одного до пяти часов, позже отставание было сокращено и составляло от получаса до двух с половиной часов.