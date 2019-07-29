Жителей города на берегу Байкала эвакуировали из-за угрозы схода селя

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Угроза схода селя в связи с сильными дождями возникла в городе Слюдянке на юге Иркутской области, в связи с чем в ночь на понедельник были эвакуированы более 430 местных жителей. Об этом ТАСС сообщили в штабе ГО и ЧС Слюдянского района.

Ранее сообщалось, что в случае схода селей в Слюдянском районе есть угроза попадания в Байкал отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, которые хранятся в специальных картах-накопителях на берегу озера. Селезащитных сооружений там нет. За 50 лет работы предприятие накопило около 6,5 млн тонн жидких и твердых токсичных отходов, при сходе селя их может смыть в Байкал.

"У нас угрозы подтопления как таковой нет, у нас угроза селя по всему Слюдянскому району - это и Байкальск, и поселок Солзан, и Слюдянка. Эвакуировали в ночь [людей] из тех мест, где мог сойти сель. Они были размещены в Култуке в школе № 7. Всего эвакуировали более 430 детей", - сказали в штабе.

В понедельник в городе идет оповещение населения об угрозе селей. Жителей информируют о том, где находится пункт временного размещения, рекомендуют собрать документы и необходимые вещи.

"Мы страхуемся на всякий случай. Кто может точно сказать, сколько там накопилось [селевой массы]. Все предупреждены. Дома, которые попадают [в зону схода селя], вывезены. Кто не согласился на эвакуацию, письменный [отказ] дал. У нас осадки прекратились пока, и идет понижение уровней воды. Разрушений нет, так как вода рельефы не выходила в Слюдянке", - рассказал ТАСС мэр района Алексей Шульц.

В южных районах Иркутской области третий день идет сильные дожди, что привело к новой волне подтоплений. Первая волна паводков прошла в Иркутской области в конце июня - начале июля. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.