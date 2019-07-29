Власти сообщили об отсутствии угрозы утечки вредных отходов Байкальского ЦБК из-за паводка

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Специальные карты-накопители токсичных веществ на остановленном в 2013 году Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате (БЦБК), где за 50 лет работы накоплено около 6,5 млн тонн вредных отходов производства, находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы их утечки в условиях обильного паводка в Иркутской области нет. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

Ранее сообщалось, что более 430 жителей города Слюдянка Иркутской области эвакуированы из-за угрозы схода селей, возникшей из-за сильных дождей. Ранее экологи предупреждали о том, что из-за селей возможно попадание отходов, хранящихся на площадке БЦБК, в озеро Байкал, что приведет к экологической катастрофе.

"В картах <...> установлено оборудование, с его помощью осуществляется балансировка воды. Техника откачивает воду объемом 300 куб. м в час. Карты сейчас в удовлетворительном состоянии, экологической угрозы нет", - цитируют в сообщении слова Андрея Крючкова, министра природных ресурсов и экологии правительства Иркутской области.

Байкальск - самый южный город Иркутской области, там живут более 12 тыс. человек. С 1960-х до 2013 года градообразующим предприятием был БЦБК. Сейчас он закрыт. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов БЦБК, стоимость контракта - 5,9 млрд рублей. К ликвидации планировалось приступить в течение этого года.

Из-за сильных дождей в Иркутской области началась вторая волна подтоплений. В зону наводнения попали населенные пункты Нижнеудинского, Черемховского, Тулунского, Шелеховского, Слюдянского, Зиминского, Иркутского районов.