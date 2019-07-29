Новосибирский регоператор ТКО отрицает задолженность перед перевозчиками в 700 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Новосибирский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экология-Новосибирск" назвал фейком информацию о задолженности в 700 млн рублей перед перевозчиками, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента по корпоративным коммуникациям Группы "ВИС" (владеет 75% доли в компании) Сергей Козловский.

Ранее местные СМИ со ссылкой на письмо перевозчиков губернатору области от 24 июля распространили информацию об остановке работы перевозчиков ТКО. Транспортные компании, имеющие договоры с регоператором, заявили о долге на сумму более 700 млн рублей. Кроме того, перевозчики сообщили, что оператор принял только 60% от всего объема выполненных работ.

"Если говорить о цифре 700 млн рублей, то на сегодняшний момент эта сумма взята из воздуха, поскольку она не подтверждена соответствующим образом в документах", - сказал Козловский.

По словам гендиректора "Экология-Новосибирск" Ларисы Анисимовой, сейчас оператор рассчитался с перевозчиками за выполненные в апреле услуги. Производится расчет за май, перечислить средства планируется до 12 августа. "За май - то, что мы сейчас оплачиваем - осталось 132 млн рублей. И за июнь предъявлено транспортными организациями 238 млн рублей", - сказала Анисимова журналистам, не уточнив сумму, выплаченную в апреле.

Объемы перевозок

Ранее в компании "Экология-Новосибирск" сообщали, что возникшие разногласия во многом связаны со становлением новой системы обращения с ТКО, поскольку предъявленные перевозчиками к оплате объемы перевезенного мусора значительно превышают те, что обозначены в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов на текущий период. Сейчас компания проводит дополнительную проверку.

"Действительно, проходит проверка, акты, которые мы получили в апреле, значительно превышают объемы [по вывозу мусора], которые были. По итогам первой загрузки отчетов в отчетный комплекс и проверки путем ГЛОНАСС выявились некоторые нарушения. У некоторых перевозчиков они были значительные", - добавила она.

По словам Анисимовой, также были выявлены "машины-призраки" - указанные в отчетах, но не подтвержденные по факту. У ряда компаний отмечено задвоение объемов вывоза: в документах один и тот же адрес фигурировал дважды за день: у некоторых перевозчиков было обнаружено завышение объемов до 40%.

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. "Экология-Новосибирск" также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.