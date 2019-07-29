Автостанцию иркутского Тулуна перенесли примерно на 600 м из-за риска подтопления

ТАСС, 29 июля. Кассу автостанции, а также место посадки и высадки пассажиров автобусов в городе Тулун Иркутской области перенесли приблизительно на 600 метров из-за риска подтопления. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Уровень воды реки Ия в районе города Тулун Иркутской области превысил критический (700 см) более чем на 100 см. Ранее прогнозировалось, что в течение ближайших суток уровень воды в реке может подняться до 1050 см. При первой волне паводков в городе максимальный уровень достигал 1387 см, тогда эвакуировали 835 человек. Было подтоплено 887 жилых домов.

"Касса автостанции временно размещена по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 128. Режим работы: с 06:00 до 22:00, без выходных и перерыва на обед", - говорится в сообщении. Ранее автостанция находилась на улице Набережной, недалеко от реки Ия. Новое место расположено на возвышенности, недалеко от городской администрации.

Как пояснили ТАСС в ЕДДС города Тулун, высадка и посадка пассажиров автобусов будет происходить по этому адресу. Перенос автостанции связан с риском подтопления, добавили в службе.

Всего из-за сильных дождей в зону подтопления попали шесть районов Иркутской области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. По данным на 07:00 (02:00 мск) понедельника, подтоплено 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий.