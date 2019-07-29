Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 800 см при критических 700 см

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Уровень воды реки Ия в районе города Тулун Иркутской области превысил критический (700 см) более чем на 100 см, сообщается в понедельник на сайте горадминистрации.

Ранее прогнозировалось, что в течение ближайших суток уровень воды в реке может подняться до 1050 см. При первой волне паводков в городе максимальный уровень достигал 1387 см, тогда эвакуировали 835 человек. Было подтоплено 887 жилых домов.

"Уровень воды в реке Ия на 16:00 (11:00 мск) 29 июля составил 804 см", - говорится в сообщении.

С 06:00 (01:00 мск) 29 июля уровень воды вырос на 52 см - с 752 см. 28 июля в Тулуне началась эвакуация населения.

Паводки из-за дождей в Иркутской области начались в конце июня. Сильнее всего пострадал Тулун.