Река Ия в Тулуне может подняться на 450 см выше критической отметки

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реке Ие в районе Тулуна Иркутской области, где идет вторая волна паводка, на 450 см выше критической отметки в 700 см, сообщается во вторник на сайте городской администрации.

"30-31 июля продолжится повышение уровня воды на реке Ие в районе города Тулуна до отметок 1050-1150 см, затопление населенных пунктов в пойме реки", - говорится в сообщении со ссылкой на прогноз Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Уточняется, что в пойме реки возможно затопление населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что из-за второй волны дождевых паводков в Тулуне повторно перекрыто движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в районе моста через реку Ию, вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди. Во время первой волны паводка, когда уровень воды в реке Ие почти достиг 14 метров, в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуировано 835 человек.

Первая волна паводков прошла в Иркутской области в конце июня - начале июля. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.