Барнаульский зоопарк готов принять животных, которые бегут из охваченных пожарами лесов

БАРНАУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Зоопарк "Лесная сказка" в Барнауле может принять около 30 оленей и лосей из тех, которые выбегают к людям, спасаясь из охваченных пожарами сибирских лесов. Об этом ТАСС сообщил директор зоопарка Сергей Писарев.

"Барнаульский зоопарк готов принять животных, пострадавших от лесных пожаров. <…> Я думаю, что нужно спасать не только людей, но и животных. Территория у нас [в зоопарке] есть для этого, есть несколько огромных пустых вольеров, которые могут быть использованы, в частности, для копытных животных", - сказал Писарев.