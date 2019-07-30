Барнаульский зоопарк готов принять животных, которые бегут из охваченных пожарами лесов

БАРНАУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Зоопарк "Лесная сказка" в Барнауле может принять около 30 оленей и лосей из тех, которые выбегают к людям, спасаясь из охваченных пожарами сибирских лесов. Об этом ТАСС сообщил директор зоопарка Сергей Писарев.
"Барнаульский зоопарк готов принять животных, пострадавших от лесных пожаров. <…> Я думаю, что нужно спасать не только людей, но и животных. Территория у нас [в зоопарке] есть для этого, есть несколько огромных пустых вольеров, которые могут быть использованы, в частности, для копытных животных", - сказал Писарев.
Он отметил, что в зоопарке "Лесная сказка" имеется 7 га свободной территории, которую также можно использовать под вольеры для прибывающих особей.
"Вчера у нас были представители из Иркутска, которые говорили о том, что выбегают [из леса], в основном, олени, лоси. <…> Если это касается копытных, то мы совершенно спокойно можем принять до 20-30 особей животных", - добавил Писарев, отметив, что пока таких просьб в зоопарк не поступало.