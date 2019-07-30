От правительства РФ компенсацию из-за паводка получат 55 иркутских аграриев

ТАСС, 30 июля. Более 50 сельхозпроизводителей, пострадавших из-за паводка в Иркутской области, получат компенсации от федерального центра. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минсельхозу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2019 году бюджетные ассигнования <…> [для] осуществления компенсации 55 сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера", - говорится в распоряжении.