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Паводок в Иркутской области

От правительства РФ компенсацию из-за паводка получат 55 иркутских аграриев

Всего на эти цели выделено 179,6 млн рублей

ТАСС, 30 июля. Более 50 сельхозпроизводителей, пострадавших из-за паводка в Иркутской области, получат компенсации от федерального центра. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Выделить Минсельхозу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2019 году бюджетные ассигнования <…> [для] осуществления компенсации 55 сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера", - говорится в распоряжении.

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Общая сумма выделенных на компенсации средств - 179,6 млн рублей. Контроль за выплатами, согласно тексту документа, будет осуществлять Минсельхоз РФ.

Паводок нанес крестьянско-фермерским и сельскохозяйственным организациям Иркутской области ущерб на сумму более 300 млн рублей. Ранее сообщалось, что власти региона планируют увеличить общую сумму денежных компенсаций аграриям, хозяйства которых пострадали в результате паводка, до 250 млн рублей. Сейчас готовятся соответствующие документы.

Первая волна паводков прошла в Иркутской области в конце июня - начале июля. В 109 населенных пунктах подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести. Также в результате ЧС затоплено 400 га пастбищ, 588 га сенокосных угодий, уничтожено 797 т зерна, 120 т сена, повреждена сельскохозяйственная техника, объекты сельхозназначения.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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