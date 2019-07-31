Участок федеральной трассы открыт для большегрузов в Прибайкалье после прохождения паводка

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Ограничение на движение большегрузов массой свыше 12 тонн, которое вводилось 29 июля во время дождей в связи с угрозой разрушения дорожного полотна, снято на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального главка МВД.

"Ранее введенное ограничение на движение большегрузов массой свыше 12 тонн на этом участке автодороги снято", - говорится в сообщении.

Ограничение действовало от поселка Култук в Слюдянского районе Иркутской области до населенного пункта Бабушкин в Бурятии.

Движение тяжелого транспорта также разрешили на Байкальском тракте на въезде в туристический поселок Листвянка и в самом поселке. Там временно запрещали проезд большегрузов и туристических автобусов.

Запрет на движение всех видов транспорта продолжает действовать на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулуне, где из-за повышения уровня реки Ии вода вышла на проезжую часть.

В Иркутской области проходит вторая волна дождевых паводков, подтопления произошли в восьми районах региона, в том числе тех, которые пережили наводнение месяц назад. Первая волна паводков прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.