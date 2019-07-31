Дым от сибирских пожаров мешает авиационному мониторингу обстановки в Бурятии

ТАСС, 31 июля. Дым от лесных пожаров, который принесло в Бурятию из более западных регионов Сибири, мешает авиационному мониторингу пожароопасной обстановки в лесах республики. Об этом сообщила в среду пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"В связи с сильным задымлением затруднено выполнение работ по авиационному мониторингу в Муйском, Баунтовском эвенкийском, Баргузинском и Северо-Байкальском районах", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров сначала появился в Красноярске и других городах Сибири, а затем достиг Урала и Поволжья.

Накануне запах гари почувствовали и жители Улан-Удэ, дым затянул также 11 районов Бурятии. В столице республики зафиксировали превышение гигиенических нормативов по взвешенным веществам, содержание остальных вредных примесей "не превышает предельно-допустимые концентрации".

По данным РАЛХ, в Бурятии тушат четыре лесных пожара, один из которых действует на территории Забайкальского национального парка. Пожары находятся в горной, труднодоступной местности, что осложняет их тушение. В регионе сохраняется особый противопожарный режим.