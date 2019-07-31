Избирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Госсобрания Алтая от девяти партий

ТАСС, 31 июля. Избирательная комиссия Республики Алтай зарегистрировала списки кандидатов для участия в выборах депутатов в Госсобрание Эл Курултай от девяти из 13 партий, которые ранее подавали свои документы. Об этом ТАСС сообщили в среду в избиркоме региона.

"Зарегистрированы списки девяти избирательных объединений из 13, подававших документы ранее. Зарегистрированы списки семи парламентских партий, которые освобождены от сбора подписей, а также партии "Яблоко" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Четырем партиям отказано в регистрации из-за подписей", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве пояснили, что Партии возрождения России не хватило подписей и были нарушения порядка выдвижения, еще у трех партий ("Коммунисты России", "Парнас", Партия роста) подписей для прохождения муниципального фильтра не хватило.

По данным избиркома, в четверг будет проводиться жеребьевка по распределению наименований в избирательных бюллетенях. Ранее сообщалось, что в списке семь партий, которым не потребовался сбор подписей - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Патриоты России", "Родина" и КПСС. По данным избиркома, они считаются поддержанными избирателями по итогам прошедших выборов и от обязанности сбора подписей избирателей освобождены.

В регионе применяется смешанная избирательная система: 30 депутатов избираются по одномандатным округам, 11 - в результате распределения мандатов между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями. Для регистрации необходимо представить подписи не менее 802 и не более 882 избирателей.

Выборы депутатов в Госсобрание региона пройдут в единый день голосования - 8 сентября. Также в этот день в регионе состоятся выборы главы Республики Алтай и председателя правительства .