По факту загрязнения водопроводной воды паразитами в Киселевске возбуждено уголовное дело

КЕМЕРОВО, 2 августа. /ТАСС/. Следователи управления СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту загрязнения водопроводной воды паразитами в пригородном поселке Карагайлинский Киселевского городского округа, где проживают 4 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Жалобы на качество водопроводной воды от жителей поселка Карагайлинский стали поступать с середины мая, они сообщали в мэрию о том, что в воде из-под крана плавают белые черви. Кроме того, они высказывали опасения, что вода из скважины в поселке не соответствует нормативным требованиям по жесткости и содержанию железа.

Роспотребнадзор по требованию прокуратуры Кузбасса в июне провел проверку качества питьевой воды, которая выявила превышение показателей по мутности, жесткости, а в одной из проб были обнаружены паразиты. Также прокурорской проверкой установлено, что администрация Киселевска не выделяла необходимое бюджетное финансирование на ремонт и модернизацию системы водоснабжения в поселке.