Прокуратура проверит информацию о загрязнении водопроводной воды паразитами в Киселевске

КЕМЕРОВО, 3 июня. /ТАСС/. Прокуратура города Кисилевска Кемеровской области начала проверку информации о загрязнении паразитами воды из городского водопровода. Проверка организована по факту публикаций в местных СМИ, которые сообщили, что обнаружили в водопроводной воде червей, об этом ТАСС рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

На минувших выходных в Telegram-каналах региона был опубликован видеоролик с участием заместителя главы города Киселевска по ЖКХ. Местные жители принесли чиновнику стакан с водопроводной водой, в котором плавали паразиты. Чиновник демонстративно выпил воду, пытаясь доказать тем самым, что она безопасна.

"Проверка организована в связи с публикациями в СМИ. Материалы направлены в Роспотребнадзор с последующим контролем. По результатам проверки в зависимости от того, будут ли выявлены нарушения [качества водопроводной воды], будет принято решение о необходимости применения мер реагирования", - пояснили в прокуратуре.

Жалобы на качество водопроводной воды от жителей поселка Карагайлинский в Киселевском городском округе стали поступать с середины мая, они сообщали в мэрию о том, что в воде из-под крана плавают белые черви. Как пояснили ТАСС в пресс-службе мэрии, проблема была устранена после дезинфекции водопровода.

"22 мая вода из системы была сброшена, проведена дезинфекция трубопровода и насосно-фильтровальной станции. На момент сброса воды из насосно-фильтровальной станции посторонних предметов в ней обнаружено не было. Для забора воды с червями, на наличие которых жаловались некоторые жители поселка, специалисты УЖКХ выехали по адресам заявителей. Ни на одном адресе факт наличия червей в воде не подтвердился. <?> Подача воды была возобновлена на следующий день, она соответствует всем нормативам", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе администрации Киселевска.