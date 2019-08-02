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Лесные пожары в России

Работа военно-транспортных Ил-76 не мешает гражданской авиации в Красноярске

По словам гендиректора аэропорта Андрея Метцлера, руководство работает круглосуточно для оперативного взаимодействия между службами аэропорта, военными и МЧС

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Работа военно-транспортной самолетов Ил-76 не повлияла на работу аэропорта Красноярска. Гражданские воздушные суда вылетают и прилетают в штатном режиме, без задержек, сообщил в пятницу журналистам генеральный директор международного аэропорта Андрей Метцлер.

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"Все рейсы выполняются по расписанию. Кроме того, аэропорт Красноярска является основным запасным аэродромом в Сибирском федеральном округе. Вчера из Иркутской области из-за метеоусловий, которые установились там, мы приняли шесть рейсов", - сказал Метцлер.

По его словам, работа аэропорта идет в обычном режиме, руководство работает круглосуточно для оперативного взаимодействия между службами воздушной гавани, военнослужащими и МЧС, которые осуществляют заправку самолетов.

"МЧС участвует в заправке воздушных судов водой. Это восемь автомобилей, объем бака каждого 8-10 кубометров. Аэропорт поставляет воду, заправка производится непосредственно на стоянке. Пожарные машины подключаются к гидрантам и усиливают напор, они работают, грубо говоря, как насосы", - отметил Метцлер.

Он добавил, что для полной заправки самолета топливом и водой нужно до пяти машин. На это уходит до получаса.

В Красноярском крае создана авиагруппировка для тушения пожаров из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов.

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