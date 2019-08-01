Короткие сборы и сложности тушения. Военная авиация приступила к тушению пожаров в Сибири

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Военно-транспортные самолеты Ил-76, прибывшие в Красноярский край для тушения лесных пожаров после распоряжения президента РФ, почти сразу после прибытия начали вылеты и сбросы воды в регионе. Несмотря на быстрые сборы экипажей и отдаленность очагов возгораний, авиация провела успешные вылеты.

Первые самолеты с военнослужащими начали садиться в Красноярске рано утром 1 августа. Большинство летчиков узнало о командировке в охваченный лесными пожарами регион буквально за несколько часов до вылета.

"Мы приехали в девять вечера домой. Я сижу, ужинаю и вижу бегущую строку в телевизоре, что в 22:00 самолеты министерства обороны отправили на тушение пожаров в Сибири. Звонок в полночь: мне говорят, что я тоже лечу. В 00:15 все бегом скинул в сумку - что взял, а что не взял - не знаю", - поделился своей историей старшина, который прилетел днем из Оренбурга.

Оренбургская область не единственная, откуда были вызваны самолеты. Передислокация велась также из Ростовской, Тверской, Ивановской, Псковской, Ульяновской, Свердловской, Новосибирской и Иркутской областей. Таким образом, в крае создана авиагруппировка из 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 и 10 вертолетов.

Некоторым пришлось преодолеть путь в 4 тыс. км. Как рассказал ТАСС командир корабля Ил-76 из Таганрога (Ростовская область) Андрей Черных, в пути ночью экипаж провел более пяти часов. "Был ночной перелет. Летать ночью не очень приятно, все люди хотят спать, но раз поставили такую задачу, то нужно ее выполнять", - поделился он.

Возникшие трудности

Курировать действия в Красноярске прибыл заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Он прямо в аэропорту провел оперативное совещание, на котором поручил тщательно проработать вопрос обеспечения заправки авиатехники топливом и водой. Кроме того, было принято решение, что ежедневно будет совершаться не менее 20 вылетов Ил-76.

Несмотря на прибытие и работу большого числа военных, посетители аэропорта не почувствовали никаких изменений.

Рядом с терминалом вылета играли дети и гуляли собаки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани, военнослужащим предоставили служебные помещения, поэтому они не пересекались с гражданскими. Благодаря тому, что авиация работала в промежутки между отправкой и прибытием гражданских рейсов, никаких задержек не было.

Командная работа

Около 09:00 по местному времени рядом со взлетно-посадочной полосой друг за другом выстроились 10 гигантских Ил-76, которые затем поочередно приезжали на стоянку для заправки водой и топливом. Водители, которые работают в аэропорту Емельяново, шутили, что на некоторых участках возникали небольшие пробки из-за оживления. Воду в самолет заканчивали с помощью нескольких пожарных машин. Тем временем командиры воздушных судов получили задачи в штабе. В итоге все экипажи направили в Эвенкийский район - за 500 километров от Красноярска.

При взлете 100-тонный самолет, загруженный 42 тоннами воды и топливом, сильно трясло. Полет до точки, вопреки ожиданиям, составил около 50 минут, однако по прибытии возникла сложность: сильных пожаров там не было. Штурманы несколько минут пытались найти очаг и в итоге обнаружили наиболее задымленную часть и построили курс.

"Есть небольшие сопки. Тот очаг, который мы обнаружили, находился в низине за сопкой. Получилось, что начали бросать воду с 50-60 метров, и когда склон сопки стал уходить, высота получилась около 100 метров. Единственный минус - это холмистая местность. Была бы равнина, можно было воду и пониже сбросить", - рассказал корреспонденту ТАСС Черных.

В тушении пожаров, по его словам, применяется новая методика, когда самолеты летят парами. Один помогает другому зайти на цель и эффективнее сбросить воду. "Два самолета прошли в заданный район. Сбросили совместно 84 тонны воды, это лучше, чем 42 тонны. Эффективность, соответственно, повышается в два раза", - сказал Черных.

Принято решение, что ночью вылеты для тушения пожаров совершаться не будут. Но рано утром Ил-76 снова парами отправятся на север Красноярского края, чтобы принести новые тонны воды.