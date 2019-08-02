Только 10% пострадавших от паводка жителей Иркутской области получили сертификаты на жилье

ТУЛУН, 2 августа. /ТАСС/. Сертификаты на приобретение жилья взамен утраченного во время паводка в Иркутской области получили 90 семей, сообщил в пятницу министр социального развития опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Это чуть более 10% от общего числа подавших заявления.
"На сегодняшний день, на утро, [выдано] 90 сертификатов", - сказал Родионов во время визита вице-премьера Виталия Мутко в пункт временного размещения в Тулуне.
В пресс-службе правительства Иркутской области ТАСС сообщили, что в пятницу из Тулуна в Иркутск отправились 15 семей, чтобы посмотреть квартиры в областном центре. "Их встречают представители регионального Минстроя. Готовые квартиры показывает застройщик. Возможно, уже сегодня эти семьи выберут новое жилье. Они уже получили сертификаты", - пояснили в пресс-службе. На сайте правительства Иркутской области сообщается, что в настоящее время заявления на получение сертификатов подали всего около 900 семей, это 10% от тех, кому они положены.
Сертификаты на приобретение жилья пострадавшим от паводка жителям начали выдавать 19 июля. Использовать их граждане могут для покупки жилой площади в любом населенном пункте Иркутской области. Суммы рассчитаны исходя из количества членов в каждой семье, установленных законодательством социальных норм, а также из расчета стоимости 1 кв. метра площади (не более 45 тыс. рублей). По соцнормам одиноко проживающему гражданину положено 33 кв. метра жилплощади, 42 кв. метра на семью из двух человек, по 18 кв. метров на каждого члена в семье из трех человек.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.