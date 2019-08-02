Только 10% пострадавших от паводка жителей Иркутской области получили сертификаты на жилье

ТУЛУН, 2 августа. /ТАСС/. Сертификаты на приобретение жилья взамен утраченного во время паводка в Иркутской области получили 90 семей, сообщил в пятницу министр социального развития опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Это чуть более 10% от общего числа подавших заявления.

"На сегодняшний день, на утро, [выдано] 90 сертификатов", - сказал Родионов во время визита вице-премьера Виталия Мутко в пункт временного размещения в Тулуне.

В пресс-службе правительства Иркутской области ТАСС сообщили, что в пятницу из Тулуна в Иркутск отправились 15 семей, чтобы посмотреть квартиры в областном центре. "Их встречают представители регионального Минстроя. Готовые квартиры показывает застройщик. Возможно, уже сегодня эти семьи выберут новое жилье. Они уже получили сертификаты", - пояснили в пресс-службе. На сайте правительства Иркутской области сообщается, что в настоящее время заявления на получение сертификатов подали всего около 900 семей, это 10% от тех, кому они положены.