Мутко поручил ускорить процесс обеспечения жильем пострадавших от паводка в Приангарье

"Самая главная неудовлетворенность в том, что никак не можем запустить механизм реализации прав граждан на жилье, восстановление жилья. Это нужно быстрее делать, просто вчера. Если начнем завтра строить хотя бы один дом, хотя бы пять домов индивидуальных, люди это увидят, это пойдет быстрее. Сейчас у людей растерянность", - сказал Мутко.

ТУЛУН, 2 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко поручил региональным и муниципальным властям ускорить процесс обеспечения новым жильем пострадавших от наводнения. Пока механизм реализации прав граждан не запущен, сообщил Мутко журналистам в пятницу.

Ранее вице-премьер поручил организовать в Тулуне консультационный пункт для граждан, пострадавших от паводка. Как рассказали ему жители города, им не хватает информации о том, где и как получить выплаты на приобретение нового жилья. Из-за этого они не могут переехать из своих пострадавших домов.

Вице-премьер также сообщил в пятницу журналистам, что жизнедеятельность в городе Тулуне практически восстановлена.

"Удается пока сохранить тепловодоснабжение, [в систему] водоснабжения пока [подается] техническая вода, <…> но, надеюсь, в ближайшие два-три дня мы дадим уже питьевую воду. Электричество практически везде есть за исключением тех домов и социальных объектов, которые были подтоплены во время второй волны. В целом жизнедеятельность Тулуна в основном восстановлена", - сказал Мутко.

Тулун сильнее всего пострадал от паводка. В городе сносу подлежит около 900 домов, которые были затоплены и разрушены.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.