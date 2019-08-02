В Гидрометцентре сообщили, что повышенный уровень воды в реке Ия в Тулуне сохраняется

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Затопление пониженных участков местности в городе Тулун Иркутской области сохранится до 2-3 августа, уровень воды в реке Ия почти на 200 см выше опасной отметки. Об этом в пятницу сообщает Гидрометцентр.

"На реке Ия у города Тулун сохраняется уровень воды на 198 см выше опасной отметки; 2-3 августа на реке Ия в районе города Тулун затопление пониженных участков местности сохранится", - говорится в сообщении.