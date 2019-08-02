В Гидрометцентре сообщили, что повышенный уровень воды в реке Ия в Тулуне сохраняется

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Затопление пониженных участков местности в городе Тулун Иркутской области сохранится до 2-3 августа, уровень воды в реке Ия почти на 200 см выше опасной отметки. Об этом в пятницу сообщает Гидрометцентр.
"На реке Ия у города Тулун сохраняется уровень воды на 198 см выше опасной отметки; 2-3 августа на реке Ия в районе города Тулун затопление пониженных участков местности сохранится", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в Иркутской области на левобережных притоках реки Ангара и реке Витим наблюдается понижение уровня воды на 17-77 см за сутки, а река Ока в районе села Ухтуй вошла в свои берега.
Из-за второй волны дождевых паводков в городе Тулуне, который больше всего пострадал от первой волны наводнений, повторно остановлена работа котельных, эвакуированы люди. Власти сообщали, что вода переливается через защитные сооружения, которые рассчитаны на девять метров. Во время первой волны паводка, когда уровень воды в реке Ия превысил 13 метров, в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек. Тогда погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.