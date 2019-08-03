Мутко не исключил, что пострадавшим от паводка жителям помогут с ремонтом в новом жилье

ТУЛУН /Иркутская область/, 3 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, на встрече с жителями Нижнеудинска в субботу пообещал рассмотреть возможность проведения ремонта в жилье, которое они приобретут на сертификаты.

"С точки зрения ремонта здесь можно тоже оказать помощь. Подумаем по ремонту. Будет компания сюда нанята для проведения работ в тех домах, которые подлежат капитальному ремонту. Можно с ними договориться и сделать ремонт в приобретаемом жилье", - сказал Мутко в ответ на жалобы жителей города, что после наводнения резко выросли цены на вторичное жилье. По их словам, предусмотренных по сертификатам денег хватит только на покупку квартиры, которую потом еще необходимо будет ремонтировать.

Власти Иркутской области заявляли, что намерены принять меры для сдерживания роста цен на недвижимость в Тулуне и других пострадавших от паводка муниципалитетах. Местные жители отмечают, что если до паводка однокомнатная квартира стоила 800 тыс. рублей, то в настоящее время - уже 1,2 млн рублей. По данным на 2 августа, в регионе сертификаты на приобретение нового жилья получили 90 семей.