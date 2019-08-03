Мутко: детсад и школу, пострадавшие от паводка в Тулуне, не будут восстанавливать

ТУЛУН /Иркутская область/, 3 августа. /ТАСС/. Разрушенные паводком детский сад и школу в городе Тулун Иркутской области не будут восстанавливать - вместо них построят два новых здания на других участках, сообщил журналистам в субботу вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко.

"Что касается детского сада "Родничок" и школы, то они попали в зону подтопления, вокруг все расселяется. Конечно, эти два учреждения нет никакого смысла восстанавливать. Утверждены два участка, и начнется строительство нового дошкольного учреждения и новой школы в этом микрорайоне, но не в зоне подтопления", - сказал Мутко.

По его словам, детей из школы и детсада в новом учебном году переведут в другие образовательные организации.

Из-за второй волны дождевых паводков в городе Тулун, который больше всего пострадал от первой волны наводнений, повторно остановлена работа котельных, эвакуированы люди. Власти сообщали, что вода переливается через защитные сооружения, которые рассчитаны на девять метров. Во время первой волны паводка, когда уровень воды в реке Ия превысил 13 м, в городе было затоплено 887 жилых домов и эвакуированы 835 человек.

В первую волну паводка в регионе в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Во вторую - в 56 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домом с населением 5,3 тыс. человек. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести.