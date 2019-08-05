После взрыва на складе в Красноярском крае создадут группы для патрулирования Ачинска

ТАСС, 5 августа. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил создать группы помощи для патрулирования города Ачинска после взрывов на складе боеприпасов. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Елена Уляшева.

"Поручено срочно создать комендантские контрольные группы для помощи, решения проблемных и конфликтных ситуаций, которые будут патрулировать город", - рассказала она.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли около 13:00 мск на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация. Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло девяти человек - четверо из них военные, еще пятеро - гражданские лица.