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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

На горевшем складе под Ачинском начали работать инженерные и пожарные роботы

Кроме того, мониторинг территории с воздуха осуществляют четыре беспилотника

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Многофункциональные пожарные роботы "Уран-14" и две инженерные машины приступили к обследованию территории склада с боеприпасами в Ачинске, где в понедельник произошел пожар. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

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"Для обследования территории самого склада и прилегающих территорий на земле приступили многофункциональные роботизированные комплексы пожаротушения и две инженерные машины разграждения", - сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, мониторинг территории с воздуха осуществляют четыре беспилотника.

Ранее в Минобороны сообщили, что многофункциональные пожарные роботизированные комплексы "Уран-14" будут переброшены в Красноярский край для ликвидации пожара на военном складе.

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РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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