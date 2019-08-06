На горевшем складе под Ачинском начали работать инженерные и пожарные роботы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Многофункциональные пожарные роботы "Уран-14" и две инженерные машины приступили к обследованию территории склада с боеприпасами в Ачинске, где в понедельник произошел пожар. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

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"Для обследования территории самого склада и прилегающих территорий на земле приступили многофункциональные роботизированные комплексы пожаротушения и две инженерные машины разграждения", - сообщили в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, мониторинг территории с воздуха осуществляют четыре беспилотника.

Ранее в Минобороны сообщили, что многофункциональные пожарные роботизированные комплексы "Уран-14" будут переброшены в Красноярский край для ликвидации пожара на военном складе.