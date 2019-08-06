Полиция не зафиксировала случаев мародерства в зоне взрывов боеприпасов под Ачинском

ТАСС, 6 августа. Случаев мародерства на территории Ачинска и Ачинского района Красноярского края, где была проведена эвакуация жителей из-за взрывов на военном складе, не зафиксировано, сообщил во вторник ТАСС начальник регионального главка МВД Александр Речицкий.

"Фактов мародерства мы на сегодняшний день не зафиксировали. Надо понимать, что еще значительное количество людей в свои дома не вернулись. Как только будет снято ограничение [на возвращение в зону эвакуации], мы однозначно будем серьезно ситуацию мониторить", - сказал он.

В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, в самом Ачинском районе введен режим ЧС, часть города закрыта. Из-за взрывов на складе свои дома покинули около 16 тыс. человек.