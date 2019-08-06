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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Полиция не зафиксировала случаев мародерства в зоне взрывов боеприпасов под Ачинском

В ведомстве при этом отметили, что значительное количество людей в свои дома еще не вернулись

ТАСС, 6 августа. Случаев мародерства на территории Ачинска и Ачинского района Красноярского края, где была проведена эвакуация жителей из-за взрывов на военном складе, не зафиксировано, сообщил во вторник ТАСС начальник регионального главка МВД Александр Речицкий.

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"Фактов мародерства мы на сегодняшний день не зафиксировали. Надо понимать, что еще значительное количество людей в свои дома не вернулись. Как только будет снято ограничение [на возвращение в зону эвакуации], мы однозначно будем серьезно ситуацию мониторить", - сказал он.

В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация, в самом Ачинском районе введен режим ЧС, часть города закрыта. Из-за взрывов на складе свои дома покинули около 16 тыс. человек.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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