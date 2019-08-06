Пострадавшие от паводков в Иркутской области получили компенсации на 2,3 млрд рублей

ТАСС, 6 августа. Пострадавшие в Иркутской области от паводков получили на сегодняшний день компенсационные выплаты в размере 2 млрд 334,6 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства региона по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"На данный момент пострадавшим от наводнения выплачены компенсации на общую сумму 2 млрд 334,6 млн рублей из средств федерального бюджета", - указано в сообщении.

По данным на вечер вторника, единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили 43,8 тыс. человек, проживавшие в населенных пунктах, пострадавших от паводков. Еще 5,8 тыс. человек получили по 50 тыс. рублей за частичный ущерб, причиненный паводками, а 16,2 тыс. человек получили по 100 тыс. рублей за полную утрату имущества.

В настоящее время проходит сверка баз данных о пострадавших и полученных ими выплатах. Для этого используются сведения о жителях населенных пунктов, полученные в Пенсионном фонде РФ, подразделении по вопросам миграции ГУ МВД по региону, предоставленные местными властями списки. Данные из этих баз сравнивают со сведениями о пострадавших и полученных ими выплатах, с которыми работают специалисты Минсоцразвития Иркутской области. "На данный момент завершена работа по наложению баз данных для людей, которые получили выплату за нанесенный ущерб в размере 50 тыс. рублей. Получено полное совпадение информации, это значит, что эту компенсацию получили все пострадавшие, которые имеют на это право", - цитирует пресс-служба главу министерства Владимира Родионова.

В суды поступило 3823 заявлений на выплату компенсаций. Большую их часть направили жители, проживавшие в населенных пунктах, пострадавших от паводка, но не имевшие официальную регистрацию. "Уже рассмотрено 3694 заявления. Из них удовлетворено 3528, отказы получили 96 человек", - отмечается в сообщении. Как отметили в пресс-службе, в регион поступило два транша федеральных средств для выплаты компенсаций на общую сумму 2,9 млрд рублей.