Повторное затопление Тулуна. Восстановление имущества и надежда на помощь

Галина Воронина и ее муж - инвалиды второй степени. Во время второй волны супруга была дома, ее перевез на свободную территорию лодочник, где женщину встретили родственники. В результате повторного паводка семья потеряла дом, засаженный огород и дворовые постройки.

ТУЛУН /Иркутская область/, 7 августа. /ТАСС/. Вторая волна наводнения, пришедшая на прошлой неделе в город Тулун Иркутской области, усугубила последствия первого паводка, теперь в подтапливаемой зоне только немногие дома с крепким фундаментом и стенами остались в состоянии, пригодном для восстановления. Жители Тулуна разбирают развалины своих домов, подсчитывают убытки, нанесенные стихией, и надеются, что им получится восстановить хотя бы часть утраченного.

"Вечером пошла вода, часов в двенадцать. Телефон у меня замолк, я потом вообще не могла дозвониться. На резиновой лодке ко мне подплыли, я уже стояла почти по пояс в воде у дома, у своего контейнера. На лодке метров на пятьсот паренек привез на сухое. А там меня родственники увезли", - рассказала Галина корреспонденту ТАСС.

После первой волны паводка она вместе с мужем пыталась привести подтопленный дом в порядок, на повторный приток воды уже не рассчитывали.

"Промыли с хлоркой, у нас он [дом] был обшит панелями. Обои посдирали, полы на первый раз промыли. Все, конечно, вспучилось. Мебель выбрасывали", - сказала Галина. По ее словам, из погреба в доме до сих пор не ушла вода.

Многие горожане пытались самостоятельно привести в порядок свои участки и дома после паводка. Татьяна, еще одна жительница Тулуна, рассказала, что в первый раз был затоплен и дом, и все посадки вокруг. Во время второй волны паводка вода до постройки не добралась, но вокруг осталась только грязь. "Прибираться уже смысла не вижу, в основном вымокшее выбрасываю", - сказала она.

Тяжелые последствия

Вторая волна паводка была не такой сильной как первая, и на многих участках с ее приходом разрушать оказалось уже нечего. Например, в садовом товариществе "Шахтер", по словам одного из пострадавших, еще в конце июня смыло все дома, бани и теплицы. Мужчина вспоминает, что последнее крупное наводнение в городе было 35 лет назад - в 1984 году, и тогда последствия были не столь тяжелыми.

Для некоторых горожан, однако, повторный паводок стал более разрушительным, чем первый. Дом Веры Колягиной смыло именно во время второй волны. Она, понадеявшись на небольшое повторное подтопление, не стала выносить вещи. Сама женщина покинула дом, а ее дети остались ждать сотрудников МЧС на крыше.

"Они сидели, наверное, с обеда в этот день, часов до 10 вечера. И потом их [сотрудники МЧС] сняли, на моторках вывезли. Получилось так, что мы несколько дней все думали, смотрели, ходили, что хотя бы крыша показалась дома, а оказывается дома уже вообще не было", - сказала корреспонденту ТАСС Колягина.

Город Тулун через несколько недель после обильного дождевого паводка, когда вода в реке Ия поднялась до 14 метров и превысила критическую отметку подтоплений вдвое, вновь оказался в зоне подтоплений. После первой волны паводка сотни домов оказались серьезно повреждены или вовсе были унесены течением. Во время второй волны паводка уровень воды в реке составил 11 метров. Всего в Тулуне подтоплены более 2,4 тыс. домов.