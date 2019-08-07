Бригады для восстановления жилья в Иркутской области готовы направить пять регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Пять ближайших к Иркутской области регионов готовы направить бригады для восстановления поврежденного при паводках жилья. Об этом сообщил в среду журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.
"Пять ближайших регионов мы привлекли, они готовы направить бригады по восстановлению жилья, многие граждане будут сами восстанавливать жилье", - сказал Мутко, не уточнив, о каких регионах идет речь.
Он уточнил, что сейчас требуется восстанавливать порядка 4 тыс. домов, в которых проживают около 15 тыс. человек. Людям предстоит оперативно принять решение - будут ли они выезжать из подтопленных районов для проживания в других местах, или останутся ожидать жилья, построенного взамен утраченного. Мутко добавил, что подготовить списки по этому вопросу должны муниципальные власти до 10 августа.
Вице-премьер отметил, что, вероятнее всего, будет принято решение о том, что несколько районов в Тулуне, более всего пострадавшем от паводка, восстанавливать нецелесообразно, так как они были подтоплены полностью. По словам Мутко, в целом жизнеобеспечение в регионе после подтопления восстановлено - открыта федеральная трасса, готовятся к зиме системы тепло- и водоснабжения, работают социальные учреждения.
Мутко также сообщил, что после наводнения восстановят жилье и школу в селе Алыгджер, где проживают представители коренного народа Иркутской области - тофалары.
"У нас есть один населенный пункт, где живет коренной народ - тофалары. Мы вчера его полностью обследовали. Начнем строить там школу, восстанавливать жилье, придется туда [стройматериалы] большими вертолетами доставлять или техническую дорогу пробивать, потому что у них нет связи с большой землей", - сказал Мутко.
Cело Алыгджер Нижнеудинского района расположено в историко-культурном регионе Тофалария. После паводка в нем признаны непригодными для проживания и подлежат сносу 96 из 138 домов, капитальному ремонту подлежат 37 домов. Ранее для сохранения уникальной культуры и традиционного образа жизни тофаларской общины Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) было принято решение о приобретении предметов обихода и первой необходимости пострадавшим.
Тофалары - коренной малочисленный народ Севера Сибири и Дальнего Востока РФ, проживают на северо-восточных склонах Восточных Саян, в основном в трех селах: Алыгджер, Верхняя Гутара и Нерха Нижнеудинского района Иркутской области. По официальным данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Иркутской области проживают 678 тофаларов.