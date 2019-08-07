Бригады для восстановления жилья в Иркутской области готовы направить пять регионов

Он уточнил, что сейчас требуется восстанавливать порядка 4 тыс. домов, в которых проживают около 15 тыс. человек. Людям предстоит оперативно принять решение - будут ли они выезжать из подтопленных районов для проживания в других местах, или останутся ожидать жилья, построенного взамен утраченного. Мутко добавил, что подготовить списки по этому вопросу должны муниципальные власти до 10 августа.

"Пять ближайших регионов мы привлекли, они готовы направить бригады по восстановлению жилья, многие граждане будут сами восстанавливать жилье", - сказал Мутко, не уточнив, о каких регионах идет речь.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Пять ближайших к Иркутской области регионов готовы направить бригады для восстановления поврежденного при паводках жилья. Об этом сообщил в среду журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Вице-премьер отметил, что, вероятнее всего, будет принято решение о том, что несколько районов в Тулуне, более всего пострадавшем от паводка, восстанавливать нецелесообразно, так как они были подтоплены полностью. По словам Мутко, в целом жизнеобеспечение в регионе после подтопления восстановлено - открыта федеральная трасса, готовятся к зиме системы тепло- и водоснабжения, работают социальные учреждения.

Мутко также сообщил, что после наводнения восстановят жилье и школу в селе Алыгджер, где проживают представители коренного народа Иркутской области - тофалары.

"У нас есть один населенный пункт, где живет коренной народ - тофалары. Мы вчера его полностью обследовали. Начнем строить там школу, восстанавливать жилье, придется туда [стройматериалы] большими вертолетами доставлять или техническую дорогу пробивать, потому что у них нет связи с большой землей", - сказал Мутко.

Cело Алыгджер Нижнеудинского района расположено в историко-культурном регионе Тофалария. После паводка в нем признаны непригодными для проживания и подлежат сносу 96 из 138 домов, капитальному ремонту подлежат 37 домов. Ранее для сохранения уникальной культуры и традиционного образа жизни тофаларской общины Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) было принято решение о приобретении предметов обихода и первой необходимости пострадавшим.

Тофалары - коренной малочисленный народ Севера Сибири и Дальнего Востока РФ, проживают на северо-восточных склонах Восточных Саян, в основном в трех селах: Алыгджер, Верхняя Гутара и Нерха Нижнеудинского района Иркутской области. По официальным данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Иркутской области проживают 678 тофаларов.