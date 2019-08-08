В пострадавшем от паводка Тулуне построят более 2,5 тыс. индивидуальных жилых домов

ИРКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. В наиболее пострадавшем от наводнения городе Тулун Иркутской области построят 2,5 тыс. индивидуальных жилых домов, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"В Тулуне в микрорайоне Березовая Роща будет построено 2,5 тыс. индивидуальных жилых домов", - говорится в сообщении. Их возведением займутся три строительные компании.

Заложен первый дом, его площадь составит 55 кв. метров. Для каждого дома отведен приусадебный участок в 15 соток.

Новое жилье будут строить по каркасной технологии, утеплят минераловатным утеплителем "Кнауф" толщиной 200 мм. К домам будут подведены инженерные сети. Предусмотрено два типовых проекта трехкомнатных домов площадью 72 и 52 кв. м. Новые дома сдадут со всей внутренней отделкой, они будут пригодны для проживания в день сдачи.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.