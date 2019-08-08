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Лесные пожары в России

В Красноярском крае незаконно вырубали якобы пострадавший от пожаров лес

В регионе возбуждены несколько уголовных дел

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Факты незаконной заготовки древесины, вырубавшейся под видом санитарной рубки якобы пострадавшего от пожара леса, выявлены в Красноярском крае. Об этом в четверг сообщил журналистам прокурор края Михаил Савчин.

"Прокурором Абанского района в сотрудничестве с лесничеством осуществлен выезд в конкретный квартал, <...> где осуществлялась санитарная в кавычках рубка леса, пораженного пожаром. Осмотром места происшествия установлено отсутствие следов пожара, <...> материалы нашей проверки были направлены в следственный отдел СК. По результатам указанных материалов следственным отделом 17 июля возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 285 УК РФ по факту злоупотребления сотрудниками Краевого государственного бюджетного учреждения "Абанское лесничество"", - сказал Савчин.

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По его словам, 29 июля и 1 августа были возбуждены еще пять уголовных дел по аналогичным фактам. "Пока установлено, что незаконная рубка произведена на площади более 60 га. Причиненный государству ущерб составил минимум 32 млн рублей", - подчеркнул прокурор.

Как отметил прокурор, на утро четверга в регионе действуют 136 пожаров на площади 916 тыс. га. По причине каждого возгорания идет проверка.

Ранее в социальных сетях высказывались версии, что часть пожаров в крае, действующих этим летом на севере региона, связаны с черными лесорубами, которые таким образом уничтожают следы незаконных вырубок леса.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииКрасноярский край
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