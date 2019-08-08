В Красноярском крае незаконно вырубали якобы пострадавший от пожаров лес

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Факты незаконной заготовки древесины, вырубавшейся под видом санитарной рубки якобы пострадавшего от пожара леса, выявлены в Красноярском крае. Об этом в четверг сообщил журналистам прокурор края Михаил Савчин.

"Прокурором Абанского района в сотрудничестве с лесничеством осуществлен выезд в конкретный квартал, <...> где осуществлялась санитарная в кавычках рубка леса, пораженного пожаром. Осмотром места происшествия установлено отсутствие следов пожара, <...> материалы нашей проверки были направлены в следственный отдел СК. По результатам указанных материалов следственным отделом 17 июля возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 285 УК РФ по факту злоупотребления сотрудниками Краевого государственного бюджетного учреждения "Абанское лесничество"", - сказал Савчин.