МЧС помогло собрать в школу детей в селе, пострадавшем от паводка в Иркутской области

ТАСС, 8 августа. ГУ МЧС по Иркутской области помогло собрать к 1 сентября детей из села Уйгат Тулунского района, пострадавшего в результате паводков. Подарки от сотрудников МЧС - компьютерная техника и канцелярия к учебному году - доставлены на вертолетах, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС.

"Это единственная школа в селе, расположенном за 54 километра от райцентра. Школа необходима селу, и образование местных ребятишек не должно пострадать из-за последствий паводка. В село по-прежнему невозможно добраться из-за отсутствия транспортного сообщения, вся доставка гуманитарной помощи осуществляется вертолетами. Вертолетом Ми-8 МЧС России сегодня в уйгатскую школу были доставлены принтеры, сканеры, копировальные аппараты, магнитно-маркерные современные классные доски, методический материал и необходимая канцелярия", - говорится в сообщении.