МЧС помогло собрать в школу детей в селе, пострадавшем от паводка в Иркутской области

ТАСС, 8 августа. ГУ МЧС по Иркутской области помогло собрать к 1 сентября детей из села Уйгат Тулунского района, пострадавшего в результате паводков. Подарки от сотрудников МЧС - компьютерная техника и канцелярия к учебному году - доставлены на вертолетах, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС.
"Это единственная школа в селе, расположенном за 54 километра от райцентра. Школа необходима селу, и образование местных ребятишек не должно пострадать из-за последствий паводка. В село по-прежнему невозможно добраться из-за отсутствия транспортного сообщения, вся доставка гуманитарной помощи осуществляется вертолетами. Вертолетом Ми-8 МЧС России сегодня в уйгатскую школу были доставлены принтеры, сканеры, копировальные аппараты, магнитно-маркерные современные классные доски, методический материал и необходимая канцелярия", - говорится в сообщении.
Все, что доставили вертолетом в школу, закуплено на средства сотрудников ГУ МЧС России по Иркутской области в рамках акции "Собери ребенка в школу". Одноэтажное деревянное здание школы в селе Уйгат дважды за лето подверглось затоплению из-за сильнейшего паводка на реке Кирей, в июне и в июле жителей села эвакуировали. Пострадали жилые дома и школа. Школу-сад планируют отстраивать заново, отдельное здание столовой восстанавливают, сама же общеобразовательная школа осенью откроет 4 класса из пяти. 1 сентября сюда придут два первоклассника, а всего в школе обучаются 32 ребенка.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтоплено почти по 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.