В результате взрывов на арсенале под Ачинском разрушены восемь жилых домов

АЧИНСК /Красноярский край/, 8 августа. /ТАСС/. Восемь жилых домов полностью разрушены в результате взрывов на складе боеприпасов под Ачинском Красноярского края, сообщил на брифинге в четверг руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.

"Самое главное по району - это вернуть домам жителей первоначальное состояние, восстановить утраченное жилье, жилье, которое в результате пожаров было уничтожено. Речь идет о восьми домах в частном секторе. Этим будет заниматься и Министерство обороны, и правительство края", - сказал Лисин.

Он уточнил, что шесть домов сгорели в ближайшем к месту взрыва селе Каменка, и еще два - в садоводческом товариществе "Чистый ручей".

Лисин также сообщил, что аварийно-восстановительные работы после пожара и взрывов на складе будут завершены до 1 сентября.

"Стоит задача завершения всех работ до 1 сентября", - сказал он.

На первом этапе, по его словам, будет проводится составление актов, где описывается полученный ущерб, пострадавшее имущество каждого пострадавшего и другое. Над этим уже работают группы, число которых в скором времени будет увеличено.