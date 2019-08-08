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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае

Четыре человека остаются в больницах после взрыва на складе боеприпасов под Ачинском

Двое из них находятся в Ачинске, еще двое - в Красноярске

АЧИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Двое пострадавших при взрывах боеприпасов и пожаре на арсенале в Ачинском районе Красноярского края остаются в Ачинской центральной районной больнице, еще двое находятся в Красноярске. Об этом ТАСС в четверг сообщили по горячей линии специалисты Ачинской ЦРБ.

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"У нас остались только двое госпитализированных, двоих мы выписали. [Остаются в больнице] один пожарный и гражданская женщина. У одного состояние ближе к удовлетворительному, у женщины - средней степени тяжести, стабильное состояние", - сказал представитель Ачинской ЦРБ.

Представитель больницы отметил, что всего в учреждение были госпитализировано семь человек. В настоящее время в больницах остаются четверо пострадавших после ЧП под Ачинском, двое из них находятся в Красноярске.

Теги
РоссияКрасноярский крайВзрывы на территории воинской части в Красноярском крае
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