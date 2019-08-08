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Паводок в Иркутской области

Группировка федеральных сил МЧС может быть выведена из Иркутской области к 15 августа

Планируется, что дальнейшую помощь населению будет оказывать региональное управление ведомства

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Группировка сил МЧС России может быть выведена из Иркутской области в срок с 8 по 15 августа, дальнейшая помощь населению будет осуществляться силами регионального управления МЧС. Соответствующее предложение на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводка высказал заместитель министра МЧС России Павел Барышев.

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"Основные силы группировки сконцентрированы в городе Тулуне, очистка пострадавших территорий города завершена, продолжается работа по оказанию адресной помощи населению. Предлагаю с 8 по 15 августа осуществить поэтапный вывод федеральной группировки в пункты постоянной дислокации, проведение дальнейших работ осуществлять силами Иркутского территориального пожарно-спасательного гарнизона и территориальной подсистемы", - сказал он.

Вице-премьер Виталий Мутко пояснил, что, если предложение будет поддержано правкомиссией, то после вывода группировки сил МЧС из региона "в каждом городе будут созданы свои пожарно-спасательные гарнизоны".

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. За время паводков подтоплено почти 11 тыс. жилых домов.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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