Группировка федеральных сил МЧС может быть выведена из Иркутской области к 15 августа

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Группировка сил МЧС России может быть выведена из Иркутской области в срок с 8 по 15 августа, дальнейшая помощь населению будет осуществляться силами регионального управления МЧС. Соответствующее предложение на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводка высказал заместитель министра МЧС России Павел Барышев.

"Основные силы группировки сконцентрированы в городе Тулуне, очистка пострадавших территорий города завершена, продолжается работа по оказанию адресной помощи населению. Предлагаю с 8 по 15 августа осуществить поэтапный вывод федеральной группировки в пункты постоянной дислокации, проведение дальнейших работ осуществлять силами Иркутского территориального пожарно-спасательного гарнизона и территориальной подсистемы", - сказал он.

Вице-премьер Виталий Мутко пояснил, что, если предложение будет поддержано правкомиссией, то после вывода группировки сил МЧС из региона "в каждом городе будут созданы свои пожарно-спасательные гарнизоны".

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 6 числятся пропавшими без вести. За время паводков подтоплено почти 11 тыс. жилых домов.