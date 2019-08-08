Мутко поручил до 15 августа утвердить план обеспечения жильем пострадавших в Приангарье

"До 15 августа надо разработать проектный план, предусматривающий обеспечение граждан, лишившихся жилых помещений, жилыми помещениями в соответствии с установленными нормами. Обеспечение услугами организации социальной сферы, включая предоставление общеобразовательными организациями к началу учебного года образовательных услуг. Также назначить лиц, ответственных за выполнение каждого раздела плана", - сказал он.

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил властям региона и Минстрою России разработать и утвердить план обеспечения жильем пострадавших жителей области. Соответствующее поручение было дано заседании комиссии в Москве.

Мутко отметил, что первоочередным исполнителем должно выступать правительство региона вместе с муниципалитетами Иркутской области, а Минстрой России должен координировать эту работу. "Здесь еще должны быть Минпросвещение, Минтруд, Минздрав, Минкульт, Минкомсвязь, Минспорт, Минсвясь. Все эти все министерства, коллеги, вы должны свои направления посмотреть", - пояснил вице-премьер.

Он также добавил, что в настоящее время у пострадавших есть возможность получить жилье за пределами Иркутской области.

"Сергей Георгиевич (Левченко, губернатор Иркутской области), это вообще не двигается никуда. <...> Каждый день я получаю отчет - за жилье ни копейки, и не понимаю, как это охарактеризовать можно. Если люди хотят уезжать - они должны уезжать", - сказал Мутко.

Общая сумма ущерба, как напомнил вице-премьер, должна быть представлена регионом до 1 сентября. "Или правительство не будет это рассматривать, - будете восстанавливать все за счет бюджета Иркутской области. Если вы хотите поддержку на восстановление всей этой программы, мы до 1 сентября, как минимум, должны оценить ущерб по каждому объекту и приблизительные затраты на его восстановление или строительство", - сказал он.