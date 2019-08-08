Жители пострадавшего от паводка Тулуна начнут въезжать в новые дома до нового года

ТУЛУН /Иркутская область/, 8 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области начинают строить в пострадавшем больше других населенных пунктов от паводка в регионе в конце июня-июле городе Тулун новое жилье. Для него выделено пять площадок, которые в зону подтопления не попадают, и до нового года часть пострадавших уже переселится в свои дома, рассказал ТАСС губернатор региона Сергей Левченко.

"Эта территория - микрорайон Березовая роща - отведена под строительство 2,5 тыс. домов. Если многоквартирных [домов], то на двух участках располагается 516 квартир", - рассказал Левченко, отметив, что построенного жилья хватит для всех пострадавших горожан с запасом, а заселять его начнут до нового года.

Многоквартирные дома, по словам главы региона, будут построены в микрорайоне Угольщиков. На одном из двух участков уже начаты работы, там огораживают территорию, привезли специальную технику. Предполагается и социальная инфраструктура: в микрорайонах Угольщиков и Березовой роще будет по школе - каждая на 1275 мест. В зоне подтопления, откуда люди съезжают, старую школу восстанавливать не будут.

Левченко подчеркнул, что сейчас жители могут выбрать, оставаться ли им в Тулуне, перебраться на другую территорию для проживания в области или вообще уехать в любой другой регион России. Главное - указать свои пожелания при подаче документов на получение сертификата на жилье.

"Сегодня внесены поправки в постановление правительства РФ, и эти сертификаты имеют хождение на всей территории РФ. Человек определяется: здесь остается или уезжает, будет покупать жилье, либо ему построят. Третья развилка - это индивидуальный дом вместе с землей 15 соток, либо многоквартирный жилой дом. Из этого мы и исходили, когда определяли, индивидуальный жилой дом строить или многоквартирные дома", - пояснил глава региона.

Дома под ключ

Как рассказал ТАСС гендиректор компании "Теремъ Сибирь", которая начала строить жилье в Тулуне, Вячеслав Доброскоков, пострадавших ждут трехкомнатные утепленные дома площадью 72 и 52 кв. м. Дома сдадут уже с отделкой и санузлами, они будут полностью готовы к заселению.

"Мы строим по всей России подобные дома. Это самые популярные проекты одноэтажных жилых домов по каркасной технологии. Строим мы их уже около десяти лет, и за это время возвели более 10 тыс. домов по этому проекту. В том числе активно строим в Сибири, в Новосибирске, в близлежащих регионах", - пояснил Доброскоков.

Жители Тулуна активно подают документы на получение нового или капремонт уцелевшего жилья. Заявления принимают в мобильном пункте - под него на время переоборудовали небольшой грузовик единственной в области мобильной библиотеки, которая раньше привозила книги в села. Автомобиль перемещается по городу, и сотрудники мобильного пункта принимают документы в разных местах по графику, чтобы людям было удобнее добраться до него.

Не всем удается получить новое жилье и компенсации без проблем. Жительница Тулуна Вероника Белоногова рассказывает, что, как и многие, она подала в суд, чтобы доказать свое право на новое жилье. Фактическое место проживания у нее не совпадало с пропиской.

"Пока на руках только акт о непригодности старого дома для проживания, а сертификата на жилье нет, заявление на него будут рассматривать 20 дней, - пояснила она, добавив, что, несмотря на все бедствия, уезжать из города она не хочет. - Еще пока решаем, где будем жить, мы бы хотели место на нашей улице Шевцова (где был дом) оставить под дачные участки, может, разрешат. Полгорода уехали, но у нас тут работа, и Тулун - наш город".