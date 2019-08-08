Мутко потребовал активизировать восстановление жилья после паводка в Иркутской области

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Муниципалитеты Иркутской области и власти региона должны ускорить решение вопросов, связанных с восстановлением жилищных прав граждан, пострадавших при паводке, сказал журналистам возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка вице-премьер Виталий Мутко.

"Что касается строительства, мы эту работу в активную фазу ввели. Выделено уже четыре участка, выбраны подрядчики - многоквартирное жилье, индивидуальное жилье, оно начинает в активную стадию строительства [входит]. Все сроки очень жестко скорректированы, и мы в более жестком режиме будем контролировать, потому что считаю, что здесь и муниципалитетам, и правительству Иркутской области нужно работать поактивнее именно в реализации жилищных прав граждан. Деньги есть, решения все приняты на федеральном уровне. Остается просто оперативно все сроки выполнять", - сказал он.

Мутко отметил, что в пострадавшие районы Иркутской области планируется отправить группу специалистов, "которые умеют технологично работать с точки зрения жилищных прав граждан".

Вице-премьер добавил, что девелоперская компания Crocus Croup привлечена в качестве подрядчика к возведению жилья в Тулуне. "Решили завести туда одного федерального подрядчика, который сегодня был бы локомотивом, который имел бы возможность достраивать там", - сказал он.

Мутко уточнил, что речь идет о девелоперской компании Crocus Group. "Crocus Group - компания, которая взялась. Эта компания которая вчера "привезла" два дома уже", - добавил он. Зампред правительства уточнил, что речь идет об индивидуальных жилых домах.

Сrocus Group - одна крупнейших девелоперских компаний России. Компания основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов девелопера превышает 4 млн кв. м. В бизнес-портфолио компании входят: торгово-развлекательные комплексы Vegas, сеть гипермаркетов "Твой дом", торговый комплекс "Крокус Сити Молл", станция метро "Мякинино". Также компания выступает подрядчиком строительных работ по достройке домов обанкротившейся компании Urban Group в Московской области.

Ранее в четверг на заседании правкомиссии вице-премьер поручил до 15 августа утвердить план обеспечения жильем пострадавших при паводке в регионе.

На сайте правительства Иркутской области сообщается, что в настоящее время за выплатой на приобретение жилья обратилось 1767 семей из затопленных территорий. Это 30% от тех, кому они положены. Сертификаты на приобретение жилья пострадавшим от паводка жителям начали выдавать 19 июля, их нужно использовать до 15 декабря.