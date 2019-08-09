Новосибирский суд подтвердил отказ в регистрации фермера Южанина кандидатом в мэры

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Новосибирский областной суд признал законным решение суда первой инстанции об отказе в регистрации кандидатом на пост мэра Новосибирска главе фермерского хозяйства Алексею Южанину, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Оставить решение суда первой инстанции без изменения, жалобу Южанина без удовлетворения", - сказала судья.

Южанин пояснил ТАСС, что с решением суда не согласен и намерен обжаловать.

Ранее горизбирком Новосибирска отказал ему в регистрации, поскольку в протоколе собрания местной региональной ячейки Партии социальных реформ, которая выдвигала Южанина, не были указаны его дата рождения, местожительство и место работы. По словам фермера, эти данные не внесли, поскольку юрист не обратил внимание на то, что они необходимы, а избирком не дал возможности "исправить техническую ошибку". Фермер 26 июля объявил голодовку, затем подал исковое заявление.

В качестве кандидатов в мэры Новосибирска зарегистрированы 17 человек, в том числе действующий градоначальник Анатолий Локоть. Еще троим избирком отказал. Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года.