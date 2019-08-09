В Красноярском крае начались выплаты компенсаций пострадавшим от взрывов в Ачинске

"Уже принято решение, и начались выплаты людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Есть такая форма у нас в Красноярском крае, до 10 тыс. рублей на одного человека такая выплата может быть: 26 человек такие выплаты уже получили, еще по 100 пострадавшим соответствующие документы оформлены, работа продолжается", - сказал Лапшин.

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Выплаты компенсаций жителям Ачинского района, имущество которых было повреждено при взрывах на складе боеприпасов, начались в Красноярском крае. Об этом сообщил журналистам в Красноярске глава регионального правительства края Юрий Лапшин.

По его словам, во время взрывов выбило около 1,2 тыс. окон.

"Нанесен ущерб жилищному фонду. По предварительным оценкам, только окон нужно восстановить порядка 1,2 тысячи. Оценка ущерба продолжается", - сказал Лапшин, добавив, что восстановительные работы уже начались.

Он напомнил, что от взрывов также получили повреждения социальные объекты - сельская школа и детсад в деревне Каменке, три фельдшерско-акушерских пункта. Восстановительные работы там тоже уже начались. Кроме того, во время ЧП были полностью уничтожены восемь домов.

Лапшин также уточнил, что компенсации после ущерба, нанесенного территориям от взрывов, получат жители семи населенных пунктов Ачинского района.

"7 населенных пунктов попали в расчетную зону поражения ЧС, в том числе южная часть Ачинска, работу приостанавливал Ачинский глиноземный комбинат - решение принималось на месте во взаимодействии и диалоге с собственниками, чтобы вывезти людей из под угрозы. Поэтому по всем населенным пунктам соответствующее решение будет приниматься <...> комиссионно через поквартирные, подворовые обходы, через представление документов, выяснение всех обстоятельств", - сказал Лапшин

Он отметил, что процесс сбора данных трудоемкий, но власти постараются максимально облегчить ее для людей. Однако, так как средства на компенсации будут выделяться из федерального бюджета, то такие проверочные действия необходимы.