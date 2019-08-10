Поврежденная взрывами железная дорога на складах под Ачинском восстановлена

ТАСС, 10 августа. Специалисты восстановили поврежденный из-за взрывов на военном складе железнодорожный путь возле деревни Каменка в Красноярском крае, однако этот отрезок дороги будет перекрыт в ближайшие двое суток. Об этом сообщили ТАСС в субботу в Красноярской железной дороге.

"Мы обследовали этот перегон в районе Каменки и устранили нарушения (повреждения). На данный момент инфраструктура в рабочем состоянии. Дорога на двое суток остается закрытой, но это связано не с состоянием путей, а общей ситуацией", - сказал собеседник агентства.

Поезда, маршрут которых пролегает по участку Ачинск 2 - Назарово, 10 и 11 августа будут следовать в объезд.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером в пятницу. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, это, по сведениям администрации региона, произошло при разминировании. По последней информации, пострадали десять человек. Источник в экстренных службах региона рассказал ТАСС, что возникший после взрывов пожар уже ликвидирован.

В первый раз пожар и взрывы произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек.